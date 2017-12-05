Все разделы
Укр / Рус

Средняя зарплата в 2018 может вырасти до 10 тысяч - Гройсман

Вторник, 5 декабря 2017, 10:00

Средняя заработная плата в Украине в 2018 году может вырасти до 10 тысяч гривен.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, передает Укринформ.

"Я убежден в том, что наша задача на следующий год довести среднюю заработную плату в Украине до уровня не менее 10 тыс гривен. Тогда мы будем возвращать более или менее нормально темп роста средней заработной платы для наемных работников", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что сейчас средняя заработная плата по стране составляет 7,4 тысячи гривен, но ее премьер-министр считает недостаточной.

Глава правительства также напомнил, что уже в начале года минимальная заработная плата будет увеличиваться на 500 гривен. Правительство не планирует на этом останавливаться, но для роста нужно, чтобы экономика динамично развивалась.

Напомним, Госстат назвал реальные зарплаты украинцев.

зарплата Гройсман
Материалы по теме
Повышение "минималки" до 4100 не повлияет на инфляцию - вице-премьер 4 декабря 2017, 15:15
Порошенко допускает увеличение "минималки" до 4100 4 декабря 2017, 10:41
Госстат назвал реальные зарплаты украинцев 2 декабря 2017, 19:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте