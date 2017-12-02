Все разделы
Укр / Рус

Госстат назвал реальные зарплаты украинцев

Суббота, 2 декабря 2017, 19:00
 

В октябре 2017 года в сравнении с сентябрем текущего года реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 0,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В то же время в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года реальная заработная плата в целом по Украине выросла на 18,9%.

Отмечается, что в октябре этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в Киеве - 10,792 тысячи грн, в Киевской обл - 6,999 тысячи грн и в Днепропетровской обл - 6,76 тысячи грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин.

Как сообщалось, Государственная служба статистики планирует провести апробацию расчета медианной заработной платы в Украине.

Экономическая правда

зарплата Госстат
Материалы по теме
Порошенко предложил способ борьбы с дефицитом кадров 1 декабря 2017, 20:16
В Кабмине скорректировали прогнозы по росту ВВП, цен и зарплат 1 декабря 2017, 18:17
Реальная зарплата украинцев выросла почти на 20% 28 ноября 2017, 19:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте