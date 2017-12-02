Госстат назвал реальные зарплаты украинцев

В октябре 2017 года в сравнении с сентябрем текущего года реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 0,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В то же время в январе-октябре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года реальная заработная плата в целом по Украине выросла на 18,9%.

Отмечается, что в октябре этого года самый высокий размер средней заработной платы в Украине был зафиксирован в Киеве - 10,792 тысячи грн, в Киевской обл - 6,999 тысячи грн и в Днепропетровской обл - 6,76 тысячи грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в Украине среднемесячная зарплата женщин составляет лишь 80% среднемесячной зарплаты мужчин.

Как сообщалось, Государственная служба статистики планирует провести апробацию расчета медианной заработной платы в Украине.

Экономическая правда