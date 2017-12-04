Офіційний курс: гривня почала зміцнюватися

Офіційний курс гривні до долара зміцнився на 10 копійок, Національний банк встановив його на 4 грудня на рівні 27,05 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,15 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6232 гривні.

Нагадаємо, 1 грудня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00встановилися на рівні 27,12-27,16 гривні за долар.

Економічна правда