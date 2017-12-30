Укртелеком и Lifecell не договорились о взаимосоединении

Договор о взаимосоединении между Укртелекомом и Lifecell прекращает действие с 1 января 2018 года.

Об этом Укртелеком сообщает на странице в Facebook.

"Несмотря на решение компании Lifecell прекратить договор о взаимодействии сетей Укртелеком и Lifecell, начиная с 1 января 2018 года, Компания Укртелеком продолжит обслуживать все звонки из сети Lifecell, в том числе и международные звонки, и звонки на номера "0800"", - говорится в сообщении.

"Компания Lifecell инициировала прекращение действия текущего договора с Укртелекомом и отказалась от заключения нового соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос, а до этого времени Укртелеком обеспечивает связь в обычном режиме", - отметили в Укртелекоме.

Отмечается, что в случае неподписания такого договора абоненты "Укртелекома" не смогут звонить на номера абонентов Lifecell и наоборот.

Как сообщалось, в августе 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, решила снизить ставку интерконнекта между сетями с 23 коп./минута до 15 коп./минута. По подсчетам регулятора себестоимость интерконнекта составляет около 5-7 коп.за минуту.

Тогда мобильный оператор lifecell подал в суд на Укртелеком из-за снижения ставки обратного интерконнекта. После него в суд обратился и другой оператор - Vodafone.

Напомним, "Укртелеком" вернули государству.

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