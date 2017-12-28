В Киеве подешевеет отопление для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.

Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании, передает УНИАН.

Так, комиссия установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/ Гкал и 31,55 гривни за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Все тарифы указаны с учетом НДС.

Напомним, Нацкомиссия по тарифам также повысила цену на электроэнергию.