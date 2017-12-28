Еще один банк решил самоликвидироваться

Национальный банк отозвал банковскую и генеральную лицензию на осуществление валютных операций у ПАО "Кредит Оптима Банк".

Соответствующее решение правление НБУ приняло 28 декабря, передает пресс-служба регулятора.

Как отмечают в НБУ, этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

"Кредит Оптима Банк" – четвертый банк, который принял такое решение.

Национальный банк по аналогичной процедурой уже отозвал лицензии у ПАО "КБ "Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк" и ПАО "Промышленно-финансовый банк".

Напомним, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

"Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо", - говорится в сообщении.

"Такое юридическое лицо, которое перестало быть банком, может продолжить работать на рынке финансовых услуг или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности", – напоминают в НБУ.

Напомним, причиной такого решения стало то, что Национальный банк отказал банку в проведении докапитализации до необходимого регулятором уровня – 200 млн грн из-за проверки источника происхождения средств акционеров.

В связи с этим банк решил не проводить докапитализацию на 80 млн грн и добровольно отказаться от банковской лицензии.

Кредит Оптима Банк (ранее – Украинский финансовый банк) зарегистрирован в декабре 2006 года.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года акционерами Кредит Оптима Банка были Олег Бойко (87,4%), Василий Бойко (6,3%) и Юлия Бойко (6,3%).

По размеру общих активов на 1 июля 2017 года банк занимал 83-е место (227,3 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.

Напомним, что в конце февраля "Финбанк" Александра Грановского подал на рассмотрение НБУзаявку на самоликвидации.

В апреле 2017 года банк "Финансовый партнер" заявил, что намерен прекратить банковскую деятельность путем самоликвидации.

Кроме того, 26 июня 2017 года внеочередное общее собрание акционеров банка "Новый" приняло решение о прекращении банковской деятельности учреждения без закрытия юридического лица.

Как сообщалось, Кредит Оптима Банк является одним из шести банков ("Центр", УБРР, Поликомбанк, Альпари Банк, Айбокс Банк), которые не имели на 11 октября зарегистрированный уставный капитал 200 млн грн.

13 октября Айбокс банк увеличил уставной капитал до необходимого уровня.

Экономическая правда