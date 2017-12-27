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Еще два украинских банка самоликвидировались

Среда, 27 декабря 2017, 13:13

Национальный банк отозвал банковские лицензии банков "Апекс" и "Промышленно-финансового банка" по процедуре добровольного прекращения банковской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и "взрослым" шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей по выбору и реализации бизнес-модели конкретного банка", - подчеркнула заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Банки согласовали с НБУ план прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.

Ранее Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Родовид Банк".

банки НБУ
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