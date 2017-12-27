Еще два украинских банка самоликвидировались

Второй лондонский фронт: как Высокий суд укротил Коломойского и Боголюбова С днепропетровских олигархов могут взыскать 2,5 миллиарда долларов. Что означает решение Лондонского суда об аресте их активов и есть ли шансы у Коломойского и Боголюбова договориться с государством.

Джеймс Гвартни: Украинцы успешные везде, кроме самой Украины Американский профессор рассказал, почему Украине не хватает экономической свободы, как значительное присутствие государства в экономике влияет на темпы роста ВВП, и почему украинцы бедные. (Укр.)