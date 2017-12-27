Еще два украинских банка самоликвидировались
Национальный банк отозвал банковские лицензии банков "Апекс" и "Промышленно-финансового банка" по процедуре добровольного прекращения банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и "взрослым" шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей по выбору и реализации бизнес-модели конкретного банка", - подчеркнула заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
Банки согласовали с НБУ план прекращения банковской деятельности и полное выполнение соответствующих обязательств.
Ранее Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Родовид Банк".