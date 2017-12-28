Глава "Укроборонпрома" ответил Гройсману по поводу своей отставки

Роман Романов

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов не намерен подавать заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом ообщает Liga.net.

Романов опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей отставке и подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности.

На заседании правительства 27 декабря премьер-министр Владимир Гройсман выступил за увольнение главы "Укроборонпрома" Романа Романова.

Причиной такого решения, по словам главы правительства, стала непогашенная в срок задолженность по зарплате на украинских судостроительных заводах.

В свою очередь в "Укроборонпроме" отрицают свою вину за сформировавшиеся долги перед николаевским судостроительным заводом имени 61 коммунара, возлагая ответственность на государство.

Как известно, государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", остановило работу.

Причиной остановки в концерне называют отсутствие решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164.

Также сейчас арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн.

30 октября руководство "Укроборонпрома" обратилось к секретарю Совета национальной обороны и безопасности Александру Турчинову с просьбой оказать содействие в решении судьбы стратегического предприятия.

В декабре Минобороны отказалось от ракетного крейсера "Украина", который"Николаевский судостроительный завод" построил уже на 95% .

"Николаевский судостроительный завод" специализируется на строительстве судов всех типов с массой корпуса до 28 тыс тонн, а также выполняет ремонт судов. С апреля 2011 года завод включен в состав Укроборонпрома.

Отметим, что в отношении Укроборонпрома и его дочерних предприятий открыто ряд дел. В феврале стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со "Спецтехноэкспорта" 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы.

В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате "Спецтехноэкспортом" фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов.

Тот же "Спецтехноэкспорт" поставлял индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" на 39 млн долларов на поставку запчастей для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.