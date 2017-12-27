"Нафтогаз" заявляет о тяжелой ситуации с реализацией нефти "Укрнафты"

НАК "Нафтогаз Украины", владеющий 50%+1 голос ПАО "Укрнафта", констатирует напряжение в сфере реализации добытого ею сырья.

Об этом говорится в письме главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в адрес Кабинета министров Украины.

"Из-за несовершенного механизма определения стартовых цен, ограниченность спроса на нефть внутренней добычи, и отсутствие покупателей на биржевых аукционах, по состоянию на 18 декабря не состоялось 11 биржевых аукционов. "Укрнафта" неоднократно обращалась к "Нафтогазу" за приобретением нереализованных объемов нефти, но это возможно только после внесения соответствующих изменений в финплан НАК", - говорится в письме.

Там же указывается, что "для урегулирования ситуации с реализацией нефти" "Нафтогаз" предлагал изменить механизм ценообразования на аукционах, но эта инициатива не получила поддержки.

"На сегодня ситуация с реализацией нефти остается напряженной. На аукционе по продаже нефти от 14 декабря, признанного несостоявшимся, не реализовано 334 тыс т нефти на сумму 5 млрд грн. и 2 тыс т газового конденсата на сумму 30 млн грн.", - говорится в письме.

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Как сообщала ЭП, "Укрнафта" прекратила продажи нефти несколько месяцев назад после того как ее основной контрагент - ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) заявил о потере экономической целесообразности этих сделок.

Поводом для этого стал рост расчетной стартовой стоимости сырья, вызванный ростом объема импортируемой нефти.

Эта взаимосвязь предусмотрена постановлением Кабмина №570, которым регламентированы правила проведения аукционов по продаже отечественной нефти.

"При значительных объемах таможенного оформления импортной нефти стартовая цена украинской на аукционе определяется на основании справки ГФС о таможенной стоимости импортированной нефти", - говорится в постановлении.

Объемы ввоза импорта стали расти из-за "Укртатнафты", которая стала ежемесячно оформлять в 2-2,5 раза больше обычного - до 120 тыс т Azeri Light, что и создало основание для налоговой начать расчет стартовой стоимости украинской нефти с привязкой к импортной.

В абсолютных цифрах это выразилось в повышении расчетной стоимости отечественного сырья с традиционных 11,5-12 тыс грн/т до 14,5.

Дмитрий Рясной, ЭП