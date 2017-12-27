В Крыму одобрили продажу "отжатого" у Коломойского имущества

Так называемый "Госсовет Крыма" дал согласие на продажу имущества, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому и "национализированного" после оккупации полуострова Россией.

Об этом говорится в сообщении "крымского парламента".

Речь идет о санатории, гостинице и автозаправочной станции.

"На продажу будут выставлены заправка в Симферопольском районе, детский санаторий "Таврида" в Евпатории (8 объектов), рекреационный комплекс "Наутилус" в Гурзуфе (9 объектов) и гостиница "Крым" в Ялте (103 объекта)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, оккупанты выставили на продажу крымские сети АЗС, принадлежащих группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их оценили в 10,66 млн долларов.

В Крыму группе "Приват" принадлежала 41 АЗС (десятая часть расположенных на полуострове станций). Из них 15 АЗС работали под брендом "Укрнафта", еще 15 АЗС - ANP, четыре - "Сентоза" и 7 АЗС - "Авиас".

Как известно, оккупационные власти Крыма также "национализировали" три санатория и отель, принадлежащие структурам, связанным с Коломойским. У него забрали пансионаты "Энергетик", "Массандра", "Кастрополь", а также гостиницу "Крым". Все объекты расположены в Ялте.

При оккупации Крыма Россией в 2014 году было "национализировано" 250 объектов, принадлежавших Украине и украинскому бизнесу. Общая стоимость имущества ранее оценивалась в 1 млрд долларов.

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Экономическая правда