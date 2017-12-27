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Украинскому экспорту найдут перспективные рынки - Кабмин

Среда, 27 декабря 2017, 13:25
 

Кабинет министров  утвердил Экспортную стратегию Украины - дорожную карту стратегического развития торговли на период 2017-2021 годов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Документ определяет географические приоритеты для экспорта до 2021 года (так называемые "рынки в фокусе"), где есть больше возможностей именно для украинского производителя.

Экспортная стратегия также формирует ориентиры для создания мировых цепочек добавленной стоимости, где украинский производитель получит достойные позиции и выгодные возможности для увеличения производства средне- и высокотехнологичной продукции.

Дорожная карта определяет стратегические цели развития торговли Украины на следующие четыре года.

Среди них: создание условий для развития сфер торговли и инноваций для диверсификации экспорта украинских товаров и услуг, поддержка экспорта со стороны государства, а также повышение уровня знаний и навыков, необходимых предприятиям для осуществления международной торговли.

Также в рамках экспортной стратегии был утвержден перечень новых перспективных рынков, которые смогут заменить традиционные экспортные рынки, доступ на которые затруднен из-за политической ситуации.

В частности, были определены топ-20 рынков, которые, при условии выбора правильных форм и инструментов работы с ними, способны показать довольно быстрые результаты. Среди них, помимо стран ЕС: Египет, Индия, Беларусь, Грузия, Молдова, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Япония, США, Канада, Швейцария и Бангладеш.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли объявило итоги деятельности в 2017 году.

Экономическая правда

экспорт правительство МЭРТ
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