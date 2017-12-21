В Минфине "празднуют" решение суда Англии по Приватбанку

Министерство финансов приветствует приказ Лондонского суда об аресте активов экс-владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы приветствуем это положительное решение Английского суда. Государство фактически потратило почти 140 млрд гривен на докапитализацию Приватбанка из-за того, что ранее из него были выведены деньги, или предоставлены недостаточно обеспеченные кредиты, которые никто не возвращает", - заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Эти 140 млрд гривен обязательно должны быть возвращены в бюджет. Несмотря на некоторые попытки срыва юридического процесса и защиты интересов банка, команда юристов, которая работает над этим делом, сделала профессиональную работу и достигла результата", - добавил министр.

Как сообщалось, в среду Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

До этого Приватбанк обратился в Высокий суд с просьбой на период рассмотрения дела до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

На сегодняшний день проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украиныкомпенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.

Экономическая правда