Wizz Air начал летать в Арктику

Тромсё, Норвегия

Маршрутная сеть авиакомпании Wizz Air пополнилась первым аэропортом, который находится за Северным полярным кругом.

С 16 декабря перевозчик начал летать из польского Гданьска в норвежский Тромсё, передает ЦТС.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и субботам. С 29 марта 2018 года добавится еще одна частота - по четвергам.

Минимальная стоимость билета составляет 59 злотых (460 грн).

"Мы уверены, что наши польские клиенты насладятся посещением этого современного города в Арктике, где природа и культура идут бок о бок. Мы также считаем, что благодаря новому направлению больше норвежцев смогут посетить Померанию (историческая область на балтийском побережье Польши - ред), что будет способствовать развитию туризма в этом регионе", - заявил менеджер по коммуникациям Wizz Air Габор Вашархели.

Wizz Air начал летать в Гданьск в 2004 году. С тех пор авиакомпания перевезла более 14 млн пассажиров.

Отметим, что из Украины в Гданьск можно долететь из Киева. Также в этот польский город начнут выполняться рейсы из Львова - с 26 марта следующего года.

Напомним, Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года.

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