Российский олигарх недоплатил в Украине 800 миллионов налогов - ГФС

Олег Дерипаска

В результате проведенной проверки на Запорожском алюминиевом комбинате ГФС доначислила почти 800 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГФС.

Сейчас соответствующее решение должно быть принято судом первой инстанции, куда Высшим административным судом Украины указанное дело ЗАлК было направлено на новое рассмотрение.

Суть дела заключается в том, что бывший мощный украинский производитель алюминия ПАО "Запорожский алюминиевый комбинат" на протяжении длительного времени систематически использовал схемы минимизации налоговых обязательств и уклонения от налогообложения.

В последние годы производственной активности (2009 - 2012 годы) комбинат постоянно продавал свою продукцию по цене ниже себестоимости, что обусловило не только занижение объекта налогообложения налогом на прибыль, но и возникновение необоснованных оснований для возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость.

Как сообщили в Запорожском управлении Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, уже есть положительная судебная практика по аналогичным делам именно с ОАО "ЗАлК", где суды отмечают отсутствие экономических оснований для систематической реализации продукции по цене ниже себестоимости.

Предприятие не предоставило фактических данных в подтверждение соответствия примененной цены на спорную металлопродукцию объективным рыночным факторам.

Как известно, 10 июня суд вернул в госсобственность пакет акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" общей номинальной стоимостью более 105 млн гривен, что составляет 68,01% уставного фонда общества.

Как сообщалось, пакет акций ОАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" в размере 68,01%, находился в собственности кипрской компании "Velbay Holdings Limited", которую связывают с российской компанией "РусАл" Олега Дерипаски.

Напомним, Антимонопольный комитет разрешил сырьевому трейдеру Glenсore приобрести долю в уставном капитале "Николаевский глиноземный завод" и трех других украинских компаний, подконтрольных Объединенной компании "Российский алюминий".

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Экономическая правда