Гривня на межбанке вернулась к укреплению

20 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,87-27,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,83-27,85 гривни;

Евро - 32,95-32,97 гривни;

Российский рубль - 0,4744-0,4753 гривни.

Напомним, официальный курс гривни к доллару снизился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 20 декабря на уровне 27,88 гривни.

Экономическая правда