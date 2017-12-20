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Гривня на межбанке вернулась к укреплению

Среда, 20 декабря 2017, 11:50
 

20 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,87-27,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,83-27,85 гривни;

Евро - 32,95-32,97 гривни;

Российский рубль - 0,4744-0,4753 гривни.

Напомним, официальный курс гривни к доллару снизился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 20 декабря на уровне 27,88 гривни.

Экономическая правда

межбанк
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