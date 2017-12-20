Официальный курс: гривня снизилась на 1 копейку
Среда, 20 декабря 2017, 09:00
Официальный курс гривни к доллару снизился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 20 декабря на уровне 27,88 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,87 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,7490 гривни.
Напомним, 19 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,87-27,90 гривни за доллар.
Экономическая правда
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