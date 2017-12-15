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Гройсман прогнозирует выделение на строительство дорог 47 миллиардов гривен в 2018

Пятница, 15 декабря 2017, 19:05

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует выделение на строительство дорог 47 миллиардов гривен в 2018 году.

Об этом он сказал в ходе посещения крупнейшего производителя шин частного акционерного общества "Росава", передают Українські Новини.

"Почти 47 млрд гривен - это беспрецедентная сумма за всю историю независимости - мы направим на модернизацию и реконструкцию украинских дорог", - сказал Гройсман.

Он отметил, что наряду со строительством новых дорог важно обеспечить безопасность на дорогах.

Гройсман поздравил "Росаву" с 45-летием и пожелал быть лидером шин на украинских дорогах.

 Напомним, турецкая компания Onur завершит работы по реконструкции участка трассы Киев-Одесса от Киева до Белой Церкви вместо компании "Альтком".

Гройсман дороги
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