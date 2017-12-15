Турецкая компания завершит ремонт трассы Киев-Одесса — Омелян

Турецкая компания Onur завершит работы по реконструкции участка трассы Киев-Одесса от Киева до Белой Церкви вместо компании "Альтком".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Они обещали до конца года, обещали много раз и многим. У меня терпение лопнуло, у МФО - тоже. В итоге они переуступили часть контракта турецкой Onur, которая завершает работы", - сказал он.

Министр выразил надежду, что в следующем году Onur завершит работы.

"По качеству сразу видна разница. Там, где работает турецкая компания, абсолютно нормальное европейская качество, там, где работает "Альтком", у нас есть вопросы. Я откровенно недоволен, хоть и понимаю сложности для самой компании, но надоело слушать третий год подряд о проблемах", – резюмировал министр.

Как сообщалось в начале марта 2017 года, финансово-промышленная группа "Альтком" должна была завершить ремонт трассы Киев - Одесса до конца 2017 года.

"Мы договорились с компанией "Альтком" - многолетним подрядчиком по ремонту трассы Киев - Одесса в Киевской области, что это последний год для ремонта этой трассы. Больше продолжать этот проект не будем, и я очень надеюсь, что это единственный позитивный для них сценарий – завершить полностью ремонт тех участков, которые они должны были сделать еще два года назад", - сказал тогда Омелян.

До этого, в августе 2016 года, глава Мининфраструктуры дал ФПГ "Альтком" "последний шанс" на ремонт дороги Николаев - Днепр.

Мариупольская фирма "Дорожное строительство" Альтком "принадлежит голландской компании "Альтком Б.В." и ООО "Финансово-промышленная группа "Альтком".

Последнее зарегистрировано в оккупированном Донецке на Александра Тисленко и Сергея Павличева.

Основные тендерные победы группы "Альтком" пришлись на период, когда подготовку к Евро-2012 курировал вице-премьер Борис Колесников.

Всего в 2008-2013 годах фирма-победитель выиграла торгов на 9,84 млрд грн.