НБУ откажет Ярославскому в покупке "Проминвестбанка"

Национальный банк откажет бизнесмену Александру Ярославскому в покупке украинской "дочки" "Внешэкономбанка" - "Проминвестбанка" - при отсутствии согласования сделки с ВЭБом.

Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы получили пакет (от Ярославского), получили в пятницу поздно вечером. В понедельник мы видим, что Горьков (председатель ВЭБа Сергей Горьков - ред) заявляет, что у нас нет согласования. Если нет - тогда мы возвратим пакет", – сказала Рожкова, добавив, что в поданном пакете отсутствует согласование с собственником "Проминвестбанка".

При этом замглавы НБУ добавила, что заявление Горькова только ускорило анализ пакета документов Ярославского.

"К пакету документов есть требования, определенные инструкцией: кроме подтверждения финансово-хозяйственного положения, бизнес-плана, репутации и прочего, в пакете необходимо иметь предварительное согласование с продавцом. Но оно отсутствует, поэтому мы так или иначе вернули бы пакет", – сказала Рожкова.

Что касается бывших претендентов на покупку "Проминвестабнка" – основателя MosCityGroup Павла Фукса (в РФ иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие") и депутата Верховной Рады Максима Микитася, по словам замглавы НБУ, они больше не могут подавать документы на согласование сделки.

"Фуксу и Микитасю НБУ официально отказал летом этого года. Мы получали от них пакеты документов на покупку существенного участия в "Проминвестбанке", проанализировали их и отказали. Поэтому желание продавца видеть кого-то, к сожалению, не совпадает с требованиями регулятора. Здесь мы им ничем помочь не можем", – объяснила Рожкова.

Как сообщалось, Внешэкономбанк сейчас не ведет переговоры о продаже своей украинской "дочки" - Проминвестбанка - бизнесмену Александру Ярославскому.

На днях появилась информация, что владелец и президент группы DCH Ярославский подал в НБУ пакет документов на согласование покупки Проминвестбанка.