НБУ объяснил девальвацию гривны

Национальный банк считает, что к снижению курса гривны привели сезонный и психологический факторы.

Об этом сообщил и.о. главы НБУ Яков Смолий, передает Finclub.

"С 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных, в том числе сезонных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно в конце года традиционно усиливается давление на валюту, также давят психологические факторы: неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны", — сказал он.

По мнению Смолия, фундаментальные факторы остаются благоприятными: ускорение экономического роста в странах — основных торговых партнерах Украины поддерживает внешний спрос на отечественный экспорт.

Темпы роста стран Европы в третьем квартале были самыми высокими за последние 6 лет, а рост отдельных стран Центральной и Восточной Европы, в частности, Румынии и Турции, был одним из самых высоких в мире.

Смолий отметил, что мировые цены на основные товары украинского экспорта остаются на достаточно высоком уровне: цены на железную руду поддерживались высоким спросом со стороны Китая, несмотря на снижение производства в северных провинциях страны в рамках государственной политики защиты окружающей среды.

"Это удерживало цены на сталь на высоком уровне. При этом цены на сталь украинского производства сегодня на 56% выше, чем год назад. Благодаря этому заметно вырос металлургический экспорт, что обеспечивает сегодня свыше 40% предложения валюты", — объяснил чиновник.

Кроме того, по его словам, цены на пшеницу росли на фоне неблагоприятных погодных условий и роста спроса на зерновые хорошего качества.

Госбюджет-2017 был разработан с учетом прогноза среднегодового курса гривны 27,2 грн/доллар и курса на конец года 27,8 грн/доллар.

На 15 декабря официальный курс гривны к доллару составляет 27,41 грн/доллар, а курс евро — 32,46 грн/доллар.

Минфин уточнил, что показатель среднегодового курса гривны на 2018 год на уровне 29,3 грн/доллар и прогноз на конец года 30,1 грн/доллар являются техническими показателями, а не ориентиром для правительства и рынка.