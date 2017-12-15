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Официальный курс: гривня продолжает падать

Пятница, 15 декабря 2017, 09:00

Официальный курс гривни к доллару снизился на 14 копеек, Национальный банк установил его на 15 декабря на уровне 27,41 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,46 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6689 гривни.

Напомним, 14 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,43-27,46 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
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