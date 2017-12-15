Гривня на межбанке продолжает обесцениваться
Пятница, 15 декабря 2017, 11:07
15 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:25 установились на уровне 27,53-27,55 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,53-27,55 гривни;
Евро - 32,44-32,46 гривни;
Российский рубль - 0,4674-0,4683 гривни.
Напомним, 14 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,43-27,46 гривни за доллар.
Экономическая правда
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