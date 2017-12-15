Гривня на межбанке продолжает обесцениваться

15 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:25 установились на уровне 27,53-27,55 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,53-27,55 гривни;

Евро - 32,44-32,46 гривни;

Российский рубль - 0,4674-0,4683 гривни.

Напомним, 14 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,43-27,46 гривни за доллар.

Экономическая правда