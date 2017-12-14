Падіння гривні на міжбанку зупинилось на позначці 27,46
Четвер, 14 грудня 2017, 17:28
14 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,43-27,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,43-27,46 гривні;
Євро - 32,37-32,40 гривні;
Російський рубль - 0,4665-0,4675 гривні.
Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,26-27,28 гривні за долар.
Економічна правда
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