Падіння гривні на міжбанку зупинилось на позначці 27,46

14 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,43-27,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,43-27,46 гривні;

Євро - 32,37-32,40 гривні;

Російський рубль - 0,4665-0,4675 гривні.

Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,26-27,28 гривні за долар.

Економічна правда