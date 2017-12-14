Падение гривни на межбанке остановилось на отметке 27,46

14 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,43-27,46 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,43-27,46 гривни;

Евро - 32,37-32,40 гривни;

Российский рубль - 0,4665-0,4675 гривни.

Напомним, 14 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,26-27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда