Падение гривни на межбанке остановилось на отметке 27,46
Четверг, 14 декабря 2017, 17:28
14 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,43-27,46 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,43-27,46 гривни;
Евро - 32,37-32,40 гривни;
Российский рубль - 0,4665-0,4675 гривни.
Напомним, 14 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,26-27,28 гривни за доллар.
Экономическая правда
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