Все разделы
Укр / Рус

Межбанк открылся падением гривни

Четверг, 14 декабря 2017, 13:30
 

14 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,26-27,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,43-27,46 гривни;

Евро - 32,46 -32,49 гривни;

Российский рубль - 0,4677-0,4685 гривни.

Напомним, официальный курс гривни к доллару снизился на 9 копеек, Национальный банк установил его на 14 декабря на уровне 27,27 гривни.

Экономическая правда

межбанк
Материалы по теме
Гривна на межбанке обесценилась до 27,28 13 декабря 2017, 17:23
За доллар на межбанке дают 26,27 гривни 13 декабря 2017, 14:10
Межбанк закрылся снижением гривни 12 декабря 2017, 20:06
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте