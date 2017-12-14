Официальная гривня потеряла 9 копеек

Официальный курс гривни к доллару снизился на 9 копеек, Национальный банк установил его на 14 декабря на уровне 27,27 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,00 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6103 гривни.

Напомним, 13 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,26-27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда