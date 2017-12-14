Японский стартап Ispace установит рекламные щиты на Луне

Японские инвесторы вложили 90 миллионов долларов в стартап, который запустит собственную миссию на Луну и станет первой в истории космической маркетинговой площадкой.

Об этом пишет Bloomberg.

Токийский стартап Ispace планирует запустить собственную миссию на Луну в 2019 году и стать первой в истории человечества маркетинговой площадкой.

Компания также планирует заняться размещением логотипов на своих космических аппаратах и ракетах, а также рекламными съемками в космосе. Успешная посадка на Луне позволит Ispace разместить там рекламные щиты.

Стартап привлек 90 млн долларов инвестиций от крупнейших компаний Японии, включая Japan Airlines и телевизионную сеть Tokyo Broadcasting System Holdings.

Компанию также поддержали и государственные структуры: корпорация Innovation Network, финансируемая правительством, стала главным инвестором, вложив 3,5 млрд долларов. Государственный Банк развития Японии инвестировал нераскрытую сумму.

После первой, "рекламной", миссии Ispace планирует отправить на Луну устройства, которые будут искать воду. По оценкам компании, в недрах Луны есть миллиарды тонн воды, хотя серьезных доказательств этому не так много.

В случае успеха "лунная вода" позволит создать первую автономную человеческую колонию на спутнике Земли.

Напомним, Америка собирается возобновить освоение Луны.