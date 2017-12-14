НБУ упростил погашение валютных кредитов для бизнеса

Национальный банк расширил возможности бизнеса в части досрочного погашения кредитов в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, Национальный банк расширяет перечень случаев, когда бизнес может досрочно погашать кредиты и займы в иностранной валюте, полученные резидентами от нерезидентов.

Отныне досрочно можно будет погасить кредит или заем, в реализации которого полностью или частично участвует иностранное государство через уполномоченных им лиц (путем кредитования, страхования, гарантирования).

Кроме того, НБУ отменяет ограничения на максимальную сумму переводов иностранной валюты для операций уполномоченных банков, которые они осуществляют на основании индивидуальных лицензий НБУ.

До сих пор максимальный лимит по таким операциям составил 50 тыс. долларов (в эквиваленте) в течение одного календарного месяца.

В дальнейшем банки смогут проводить такие переводы инвалюты на сумму, определенную в индивидуальной лицензии.

Указанные шаги по валютной либерализации утверждены постановлением правления НБУ № 128 от 12 декабря 2017 года "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 № 410", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года.

Напомним, 13 декабря Национальный банк сохранил требование касательно обязательной продажи поступлений в Украину в инвалюте в пользу юрлиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года.

Экономическая правда