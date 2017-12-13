НБУ продлил требование о продаже 50% валютной выручки на полгода

Национальный банк сохранил требование касательно обязательной продажи поступлений в Украину в инвалюте в пользу юрлиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений инвалюты на межбанк и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке", - говорится в сообщении.

По-прежнему уполномоченный банк должен предварительно зачислять поступления в инвалюте, на которые распространяется требование, на отдельный счет "Распределительные счета субъектов хозяйствования".

Как отмечается, на следующий день после зачисления этих средств на распределительный счет банк должен осуществить их обязательную продажу без поручения клиента.

В то же время, отмечают в НБУ, расширен перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже.

Так, отныне требование не будет распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.

"По-прежнему, инвалюта, которая была куплена и возвращена, может быть использована клиентом в течение семи дней после дня их перечисления уполномоченным банком", - говорится в сообщении.

"На 8 день после дня перечисления такие поступления подлежат обязательной продаже, при условии если не превышен 10-дневный срок использования резидентом купленной иностранной валюты", - сообщает пресс-служба.

Напомним, требование касательно обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. В последний раз Национальный банк просматривал это требование в конце мая этого года, и оно было установлено ​​на уровне 50% с 16 июня по 13 декабря 2017 включительно.

Экономическая правда