НБУ упростил порядок ввоза наличных в валюте в Украину

Национальный банк упрощает порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, на сегодня в Украине действует правило, в соответствии с которым, физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте.

Эту сумму можно ввозить при условии письменного декларирования таможенному органу, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличными, если таковая имела место.

В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

В то же время Национальный банк уточнил, что вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме более 10 тыс. евро осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ними наличности с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличностью (в случае осуществления такой операции) на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 127 от 12 декабря 2017 года "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года.

Напомним, 13 декабря Национальный банк сохранил требование касательно обязательной продажи поступлений в Украину в инвалюте в пользу юрлиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года.

Экономическая правда