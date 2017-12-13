Гройсман о росте ВВП: 3% - необходимый минимум

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что экономика Украины в следующем году может вырасти более чем на 3%.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя прогноз Moody's.

"Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины в следующем году на 3,5%", - написал Гройсман.

"В государственном бюджете на 2018 год мы заложили рост на уровне 3%, однако я не раз говорил, что это - необходимый минимум. Нам вполне по силам достичь более высокого показателя в следующем году", - подытожил он.

Напомним, во вторник агентство Moody's спрогнозировало рост экономики Украины на 3,5% в 2018 году.

Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция будет снижаться.

Экономическая правда