ВВП України зросте на 3,5% - Moody’s

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України на 3,5% у 2018 році.

Про це йдеться в звіті агентства.

"Зростання ВВП прискориться до 3,5% в наступному році з 2,0% в 2017 році", - прогнозує агентство.

Moody's вважає, що економіка України продовжить поступово відновлюватися після глибокої рецесії в 2014-15 роках, а інфляція буде знижуватися.

"Внутрішній попит був слабким, але буде рости в 2018 році. Подієві ризики залишаються високими, зовнішня ліквідність і банківська система слабкі", - зазначає агентство.

Moody's вважає, що геополітичний ризик пов'язаний з втратою територіального суверенітету, як в Криму, так і на Донбасі, де бойові дії ніколи повністю не припинялися, незважаючи на угоду про припинення вогню в Мінську, яка була підписана в лютому 2015 року.

Нагадаємо, 1 грудня Кабінет Міністрів ухвалив зміни основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки.

Згідно з прогнозом зростання ВВП у 2018 році очікується на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році - 4%.

Поряд з цим, очікуваний індекс споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на 2018 рік прогнозується на рівні 109%, 2019 рік - 106,5%, у 2020 році - 105%.

Рівень безробіття у 2018 році згідно з прогнозом знизиться до 9,1%, в 2019 році - 8,9% і у 2020 році - 8,5%.

Очікується, що зростання реальної заробітної плати в 2018 році становитиме 9,6%.

Економічна правда