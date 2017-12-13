В ДФС посчитали, насколько подешевеют электрокары

С 1 января 2018 отменяется НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

Отмечается, что в настоящее время ожидается подписание соответствующего законопроекта Президентом Украины.

В ДФС отметили, что импорт электромобилей с 2016 года уже был освобожден от уплаты ввозной пошлины. В 2016 году объемы ввоза таких транспортных средств составили 2274 штук. В течение 11 месяцев 2017 импорт увеличился более чем 13% - до 2676 штук. В бюджет было уплачено 82,37 млн гривен НДС и 115,6 млн гривен акциза.

Так, например, если сейчас при ввозе бюджетного электрокара Nissan Leaf 2016 выпуска бывшего в употреблении, оформленного ДФС по стоимости 5600 долларов, импортером было уплачено более 34,3 тыс. гривен, то с нового года импортеры сэкономят более 20% средств за счет отсутствия таможенных платежей.

С новой Tesla S, минимальная таможенная стоимость которой составит 103,6 тыс. долларов нужно было бы заплатить почти 566,5 тыс гривен таможенных платежей.

Напомним, ЭП уже делала свои подсчёты.