В Кабмине скорректировали прогнозы по росту ВВП, цен и зарплат

1 декабря Кабинет Министров принял изменения основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Изменения были приняты для использования при разработке проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", а также других программных и прогнозных документов .

Минэкономразвития актуализировало ряд предположений прогноза по текущей макроэкономической ситуации, а именно: прогнозы международных финансовых организаций по развитию отдельных стран мира и мировой экономики в целом (в сторону незначительного улучшения), прогнозов уровня цен на мировых товарных рынках (в сторону ухудшения).

Согласно аналитическим данным из мировых рынков международные эксперты сегодня более сдержанно прогнозируют ценовую динамику в 2018 году на определенные виды товаров, в частности на железные руды, удобрения и пшеницу.

Согласно прогнозу рост ВВП в 2018 году ожидается на уровне 3%, в 2019 году — 3,6%, в 2020 году — 4%.

Наряду с этим, ожидаемый индекс потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на 2018 год прогнозируется на уровне 109%, 2019 — 106,5%, в 2020 году — 105%.

Уровень безработицы в 2018 году согласно прогнозу снизится до 9,1%, в 2019 году — 8,9% и в 2020 году — 8,5%.

Ожидается, что рост реальной заработной платы в 2018 году составит 9,6%.

Экономическая правда