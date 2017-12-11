Roshen хочет выкупить земельный участок в Борисполе

Компания Бисквитный комплекс Рошен планирует выкупить арендуемую землю у Бориспольского горсовета.

Об этом сообщает Liga.net.

"По нормативной оценке, эта земля стоит около 50 млн гривен. Для определения реальной цены городская власть будет проводить экспертную оценку", - рассказал он.

По словам Пивня, компания сейчас платит арендную плату за землю в размере около 150 тыс гривен в месяц (около 1,8 млн гривен в год), и городу выгоднее продать земельный участок компании.

Также Пивень рассказал, что Рошен в 2018 планирует достроить фабрику в Борисполе. Запуск первой линии ожидается в сентябре 2018 г.

Нагадаємо, ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен" отримав у оренду 7,5 гектара землі у Борисполі підписавши договор суборенди, без конкурсів і аукціонів.