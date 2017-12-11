Крах биткоина — один из ключевых рисков в 2018 году - Deutsche Bank
Крах биткоина является одним из ключевых рисков для мировой экономики в 2018 году.
Об этом сказал глобальный экономист Deutsche Bank Торстен Слок, передает Cointelegraph.
По словам Слока у криптовалюты большой потенциал для резкого изменения цены.
Он прогнозирует, что это может произойти еще до конца этого года.
Отмечается, что его основные опасения связаны с вопросами регулирования, прозрачности и раскрытия информации, а также с волатильностью, способной повлиять и на массовый рынок.
"Это связано главным образом с тем, что финансовые рынки до сих пор рассматривали волатильность цены биткоина как небольшую проблему. Мы немного беспокоимся, что этот риск может стать более системным, в частности, о том, не продолжатся ли нынешние тенденции в 2018 году", — отметил он.
Экономист также отметил, что существует ещё много рисков помимо биткоина: события вокруг Brexit, уровень инфляции в США, планы ядерных испытаний Северной Кореи и потенциальный пузырь на рынке жилья в Швеции и Норвегии.
Напомним, первый биткоин-миллиардер спрогнозировал, что будет с криптовалютой.