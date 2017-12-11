Официальный курс: гривня начала укрепляться

Официальный курс гривни к доллару укрепился на 1 копейку, Национальный банк установил его на 11 декабря на уровне 27,1 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,83 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5730 гривни.

Напомним, 8 декабря котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00установились на уровне 27,1-27,12 гривни за доллар.

Экономическая правда