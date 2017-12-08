Міжбанк закрився доларом по 27,12
П'ятниця, 8 грудня 2017, 17:25
8 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,10-27,12 гривні;
Євро - 31,85-31,87 гривні;
Російський рубль - 0,4580-0,4587 гривні.
Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара послабився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 8 грудня на рівні 27,11 гривні.
Економічна правда
powered by lun.ua