Міжбанк закрився доларом по 27,12

8 грудня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,1-27,12 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,10-27,12 гривні;

Євро - 31,85-31,87 гривні;

Російський рубль - 0,4580-0,4587 гривні.

Нагадаємо, офіційний курс гривні до долара послабився на 1 копійку, Національний банк встановив його на 8 грудня на рівні 27,11 гривні.

Економічна правда