Кабмин ввел единую систему обслуживания бюджетов

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает введение единой платформы системы обслуживания бюджетов АС "Е-Казна".

Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу.

В пресс-службе Минфина пояснили, что главная цель данного решения - ввести централизованную модель казначейского обслуживания счетов, которые будут поступать в Госказначейство.

"Используя систему дистанционного обслуживания "Клиент казначейства - Казначейство" и централизованную модель выполнения доходной части, местные бюджеты получат возможность отслеживать состояние поступлений в бюджет в режиме реального времени без посещения органа Казначейства", - заявили в пресс-службе.

Напомним, 1 декабря члены правительства единогласно утвердили доработанный проект госбюджета на 2018 год.

Рада 14 ноября приняла за основу проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в размере 77,9 миллиарда гривен, или 2,4% ВВП.

Экономическая правда