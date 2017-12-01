Украина должна немедленно предложить альтернативу "Северного потока-2"

Европа ждет от Украины предложений по альтернативе "Северного потока-2", но их нет.

Об этом в интервью ЭП сказал словацкий эксперт по энергетическим вопросам Карел Хирман.

"Европа, трейдеры, Еврокомиссия ждут решения от Украины ждут предложений. Что предложит Украина, если не будет "Северного потока-2"? Однако ответа с украинской стороны нет, а время на размышления уже закончилось", - отметил эксперт.

"В Украине нет времени на дискуссии - нужно принимать немедленные решения", - подчеркнул Хирман.

По мнению эксперта, Украина должна предложить четкий план и дать лучшее решение, чем "Северный поток", и тогда Украину поддержат.

"Однако пока такого решения со стороны украинского правительства или "Нафтогаза" я не вижу", - подытожил он.

Также Хирман отметил, что если Украина в 2020-2021 годах останется игроком на рынке транзита газа, вопрос "Северного потока-2" исчезнет с повестки дня.

Напомним, парламент Дании принял закон, позволяющий запретить прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды страны, а заместитель помощника госсекретаря США Джон МакКаррик заявил, что официальные лица США "не видят возможности строительства Nord Stream-2".

В США также считают, что реализация проекта "Северный поток-2" повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и нанесет экономический ущерб Украине.

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