Гривна на межбанке изменила тренд

1 декабря котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,07-27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,02-27,05 гривни;

Евро - 32,21-32,25 гривни;

Российский рубль - 0,4609-0,4619 гривни.

Доллар в пятницу дешевеет по отношению к евро, поскольку американский Сенат перенес голосование по законопроекту о налоговой реформе.

Евро к 8:15 в пятницу стоил 1,193 доллара по сравнению с 1,1904 доллара на закрытие торгов в Нью-Йорке по итогам прошлой сессии, за которую евро поднялся на 0,5%.

Напомним, 30 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,07-27,11 гривни за доллар.

Национальный банк 30 ноября объявил валютный аукцион, по итогам которого продал 29,1 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 27,1313 грн/доллар.

Экономическая правда