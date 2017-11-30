НБУ "потушил пламя" на межбанке
Четверг, 30 ноября 2017, 17:20
30 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,07-27,11 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,07-27,11 гривни;
Евро - 32,22-32,27 гривни;
Российский рубль - 0,4626-0,4639 гривни.
Национальный банк 30 ноября объявил валютный аукцион, по итогам которого продал 29,1 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 27,1313 грн/доллар.
Напомним, 30 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,06-27,09 гривни за доллар, а к 11:20 "подросли" до 27,17-27,17.
Экономическая правда
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