НБУ "потушил пламя" на межбанке

30 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,07-27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,07-27,11 гривни;

Евро - 32,22-32,27 гривни;

Российский рубль - 0,4626-0,4639 гривни.

Национальный банк 30 ноября объявил валютный аукцион, по итогам которого продал 29,1 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 27,1313 грн/доллар.

Напомним, 30 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,06-27,09 гривни за доллар, а к 11:20 "подросли" до 27,17-27,17.

Экономическая правда