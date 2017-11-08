Литва по просьбе Украины расследует дело автомобилей на "бляхах"

Государственная фискальная служба Украины и таможенные органы Литвы начали совместное расследование законности пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией.

Об этом шла речь встрече и.о. главы ГФС Мирослава Продана с гендиректором Таможенного департамента при Минфине Литвы Арунасом Адоменасом в Вильнюсе, передает пресс-служба ГФС.

По мнению Продана, сотрудничество между Украиной и Литвой в таможенной сфере развивается в перспективном направлении, в частности, в сферах международной технической помощи и противодействия таможенным правонарушениям.

В ГФС сообщили, что литовские коллеги по запросу украинской стороны начали расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литвы.

По официальным данным таможенных органов, на 1 ноября на территории Украины находится более 59 тыс транспортных средств с литовской регистрацией.

44,6 тыс из них находятся в режиме временного ввоза.

Как сообщалось, таможенники наложили штраф в 3,6 миллиона гривен за использование нерастаможенного автомобиля.

Напомним, в Украине появились группы угонщиков, которые воруют нерастаможенные авто.

Как сообщалось, народные депутаты подготовили законопроект о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, 6 сентября владельцы автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение транспорта возле Верховной Рады. Митингующие требовали изменить законодательство таким образом, чтобы сделать возможным регистрацию своих автомобилей в Украине по приемлемой для граждан Украины цене.

Как известно, ранее ГФС сообщала, что в 2017 году в Украину ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

В ГФС сообщили, что более 63,9 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно.

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Экономическая правда