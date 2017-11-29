Коломойский дал показания НАБУ о "преступной группировке Гонтаревой"

Олигарх Игорь Коломойский дал показания НАБУ в деле о национализации Приватбанка.

Об этом Украинской правде стало известно от двух собеседников - знакомого с ситуацией и сотрудника правоохранительных органов.

Детективы Антикоррупционного бюро записывали эти показания в посольстве Украины в Швейцарии (Берн) в 20-ых числах ноября.

По словам одного из них, Коломойский в своих показаниях назвал членами преступной группировки Макара Пасенюка, Валерию Гонтареву, Катерину Рожкову, а также подробно рассказал о том, как принималось решение о национализации Приватбанка.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков, направленных против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

Замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Коломойский оспаривает в суде решение о признании Приватбанка неплатежеспособным и его национализацию.

Рожкова заявила, что ей и ее коллегам постоянно угрожают по ситуации с "Приватбанком".

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.

Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Сытник заявил, что по делу о хищении средств "Приватбанка" существует опасность причинения большого ущерба государству.

По словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

В июле были обнародованы письма Коломойского и Боголюбова в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы правительства Владимира Гройсмана, в которых прописаны обязательства, которые они согласились выполнить перед национализацией банка.

1 июля истек срок, когда экс-акционеры Приватбанка должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний. Они этого не сделали.

Макар Пасенюк - управляющий директор компании ICU, а также финансовый советник президента Петра Порошенко.

Совладельцем и председателем совета директоров группы ICU была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Пасенюк и Константин Стеценко.

Экономическая правда