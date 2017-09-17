Ryanair отменила десятки рейсов ради отпусков пилотов
Ирландский лоукостер Ryanair отменил от 40 до 50 рейсов в день на ближайшие шесть недель, чтобы дать сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам компании, отмена 2% рейсов также увеличит пунктуальность, которая упала ниже 80% в первые две недели сентября, когда в компании были протесты.
В Ryanair считают, что такая мера способствует поднятию пунктуальности рейсов до 90% перед зимним пиковым сезоном, который начнется в начале ноября.
Пассажирам, которые пострадают от действий компании, Ryanair предлагает вернуть деньги за билет, либо же обменять его с вылетом в другой день или выбрать другой маршрут.
Напомним, Ryanair может начать летать в Жуляны.
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