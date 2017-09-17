Ryanair отменила десятки рейсов ради отпусков пилотов

Ирландский лоукостер Ryanair отменил от 40 до 50 рейсов в день на ближайшие шесть недель, чтобы дать сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам компании, отмена 2% рейсов также увеличит пунктуальность, которая упала ниже 80% в первые две недели сентября, когда в компании были протесты.

В Ryanair считают, что такая мера способствует поднятию пунктуальности рейсов до 90% перед зимним пиковым сезоном, который начнется в начале ноября.

Пассажирам, которые пострадают от действий компании, Ryanair предлагает вернуть деньги за билет, либо же обменять его с вылетом в другой день или выбрать другой маршрут.

Напомним, Ryanair может начать летать в Жуляны.