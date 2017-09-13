Ryanair буде літати в Жуляни - керівництво аеропорту

У міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) впевнені, що лоукостер Ryanair буде літати до них.

Про це заявив голова ради директорів аеропорту Денис Костржевський в інтерв'ю виданню "Бізнес".

"Ми завжди готові до переговорів з будь-авіакомпанією, в тому числі і до продовження діалогу з Ryanair. Я думаю, що рано чи пізно ірландський перевізник здійснюватиме рейси і в аеропорт Київ. Принаймні, ймовірність цього дуже велика. Ми знайдемо формулу, що влаштовує і нас, і Ryanair", - заявив Костржевський.

Нагадаємо, коли Ryanair почала шукати можливості вийти на ринок України і запропонувала Жулянам знизити пасажирський збір до 7 доларів, аеропорт швидко вийшов з переговорного процесу.

"Можна було серйозно обговорювати рівень хоча б в 21-22 долара", - говорив тоді Костржевський.

В інтерв'ю він також зазначив, що досягнення компромісу не може бути максимально вигідним для кожної зі сторін - всім доводиться послідовно йти на поступки для досягнення результату.

З Ryanair переговори тривали всього три-чотири місяці, хоча зазвичай досягнення домовленостей з авіакомпаніями такого рівня займає близько року.

"Наприклад, переговори з Wizz Air тяглися понад два роки. Вони проходили різні стадії, спеціально "під Wizz Air" був затверджений наказ Мінінфраструктури про знижки до аеропортових зборів (за принципом "більше літаєш і перевозиш - велику знижку отримуєш")", - сказав він.

"Саме завдяки тому, що кожна зі сторін по десять разів зважувала плюси і мінуси, компроміс був досягнутий. Можу сказати наступне: якби тарифи, які Ryanair озвучила в ході переговорів, були застосовані до Wizz Air тоді, жоден банк не дав би нам кредит, аеропорт не міг би розвиватися, термінали не були б побудовані", - сказав Костржевський.

Також він повідомив, що зараз аеропорт Київ веде переговори з більш ніж двома десятками авіакомпаній, серед яких є і лоукостер. Це компанії, які вже літають в Жуляни, але хочуть збільшити сітку маршрутів і частоту польотів, а також нові суб'єкти.

Нещодавно компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.

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