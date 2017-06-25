Динамо обвиняет НБУ в незаконном вмешательстве в деятельность Приватбанка

Футбольный клуб "Динамо" обвиняет Национальный банк Украины в незаконном вмешательстве в хозяйственную деятельность Приватбанка и его деловые отношения с клубом.

Об этом говорится в сообщении футбольного клуба на его официальном сайте.

"НБУ, говоря о связи клуба с ПАО КБ "Приватбанк", распространяет ложную информацию, умышленно манипулируя общественным мнением. Футбольный клуб не отрицает, что в соответствии с законодательством Украины НБУ является регулятором банковского сектора", - отмечается в сообщении футбольного клуба.

"Однако письмо, адресованное Приватбанку, с якобы рекомендациями, а на самом деле - с требованием остановить кредитование ФК "Динамо" Киев", является ничем иным как вмешательством в хозяйственную деятельность банка и в его сотрудничество с клиентом", - добавляется там.

В ФК подчеркивают, что действия НБУ привели к остановке кредитования и работы счетов клуба.

"Причем это произошло на основании надуманных со стороны НБУ доводов о якобы связанности клуба и его владельцев с Приватбанком, которые были опровергнуты судом", - заявляют в "Динамо".

ФК "Динамо" обеспокоено тем, что НБУ и в дальнейшем может оказывать давление на клуб через банковскую систему, и считает, что подобные действия со стороны Нацбанка представляют опасность также и для других клиентов украинских банков.

"Клуб требует от НБУ прекратить неправомерный прессинг Приватбанка с безосновательными указаниями о невыполнении взятых на себя банком кредитных обязательств перед "Динамо", - говорится в сообщении.

В ФК подчеркивают, что указанное НБУ превышение нормативов кредитования связанных лиц не имеет никакого отношения ООО "ФК "Динамо", поскольку его владельцы не являются связанными с банком лицами.

"Деструктивная позиция НБУ по отношению к "ФК "Динамо" Киев" негативно влияет на морально-психологическое состояние его работников, терроризирует людей и создает в коллективе атмосферу тревоги и неуверенности в завтрашнем дне", - заявляют представители футбольного клуба.

Кроме того, в ФК заявили, что "Динамо" всегда добросовестно выполняло свои обязательства перед Приватбанком: тело кредита и проценты погашались вовремя и в полном объеме, с четким соблюдением условия кредитных договоров и действующего законодательства.

Напомним, 21 июня Нацбанк сообщил, что у "Динамо" существует кредитная линия в Приватбанке с обеспечением депозита одного из физлиц, которое связано с собственником клуба.

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