В России провайдеры блокируют Google - росСМИ

Некоторые московские провайдеры начали блокировать поисковую система Google по требованию Роскомнадзора.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Как пишет "Эхо Москвы", русскоязычная версия Google попала в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. По информации РБК, блокировку инициировала Федеральная налоговая служба. У ряда операторов уже начались проблемы с загрузкой сайта.

Интернет-провайдеры ТТК, "МарьиноНет", "Наука и связь" и "Авакс" сообщили, что действительно заблокировали поисковик по требованию Роскомнадзора.

По данным "АВАКС", в реестр запрещенных сайтов был внесен один из IP-адресов, который принадлежит Google.

Как сообщает "Медуза", домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.

В российском офисе Google сообщили, что уже получили информацию о блокировке.

Здравствуйте. Благодарим за обращение. Мы уже разбираемся по данному вопросу. — Google Россия (@GoogleRussia) 22 июня 2017 г.

Позже "Медуза" сообщила, что Роскомнадзор убрал информацию о блокировке российского домена Google со своего сайта. Если раньше по запросу www.gooogle.ru там находилось две записи (в одной из которых шла речь о блокировке), то теперь только одна — в ней говорится, что доступ к сайту не ограничивается. По состоянию на 15:40 сервис был исключен из реестра. По состоянию на 15:45 доступ к поисковику был восстановлен.

Позже руководитель Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил "Ведомостям", что блокировка не ложная и проблема действительно была.

У Google стояло перенаправление с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. По его словам, Google уже убрал перенаправление, проблема была быстро решена.

Google.ru находился в реестре "Роскомнадзора" не менее трех часов.

Ранее россиянам запретили пользоваться соцсетью LinkedIn, суд внес сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Чиновники также хотели принять законопроект, который будет регулировать работу мессенджеров.

Напомним, читатели также сообщали, что в России отдельные провайдеры блокируют сайт "Украинской правды".

Экономическая правда