OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 13 июня

О санкциях против РФ. Американские сенаторы хотят ужесточить санкции против России из-за кибератаки во время избирательной кампании в США, аннексию Крыма и поддержку Башара Асада в Сирии.

К слову, Россия обладает кибероружием, способным сорвать подачу электроэнергии в города США, считают американские эксперты.

Об Аэросвите. Обанкротившаяся авиакомпания Аэросвит просит Окружной административный суд Киева взыскать с Приватбанка списанные в ходе национализации 6,7 миллиона гривен, 30 тысяч евро и 46,4 тысячи долларов.

Об УЗ. Генеральная прокуратура проводит обыск в здании ПАО "Укрзализныця" для фиксации фактов хищения крупной суммы средств, принадлежащих компании.

О газовом коридоре. Украина готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора с Хорватией и Венгрией, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье.

О пошлинах. Евросоюз негативно воспринял продление Радой действия повышенной экспортной пошлины на металлолом.

Об "Укртрансгазе". Оператор газотранспортной системы ПАО "Укртрансгаз" создал на базе 10 газохранилищ таможенный склад, что позволит трейдерам 1000 дней хранить природный газ в украинских ПХГ без проведения процедуры растаможивания.

О ДТЭК. Компания ДТЭК заявляет, что информация о ее причастности к противоправным действиям в отношении бывшего главы "Нафтогазвыдобування" Олега Семинского является недостоверной.

О "Гуливере". Служба безопасности проводит обыски в одной из компаний офисного центра "Гулливер".

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