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Сбербанк обжаловал решение суда о запрете использования ТМ "Сбербанк"

Вторник, 9 мая 2017, 16:21

ПАО "Сбербанк" подал апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Киева о запрете использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине. 

Об этом сообщает Delo.ua

Как отмечается, ПАО "Сбербанк", дочерний банк Сбербанка России, подал апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Киева от 18 апреля о запрете использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине в споре с государственным Ощадбанком. 

Как отметила пресс-служба украинского Сбербанка в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", финучреждение воспользовалось своим правом подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок, поэтому решение суда первой инстанции не вступило в силу. 

Напомним, 15 января 2016 Ощадбанк подал иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк".

Как сообщалось, Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал дочернему банку "Сбербанка России" в Украине в удовлетворении апелляционной жалобы по делу о досрочном прекращении действия свидетельства Украины на использование знака для товаров и услуг "Сбербанк", которое принадлежит государственному Ощадбанку.

Как известно, в ноября 2014 года дочерний банк "Сбербанка России" в Украине изменил название на "Сбербанк", после чего государственный Ощадбанк обратился в суд с иском о незаконном переименовании и использование своего товарного знака.

18 апреля Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка.  

Согласно данным НБУ, на 1 января 2017 года с общими активами в 210,1 млрд грн Ощадбанк занимал 2-е место среди 93 действовавших в стране банков, а Сбербанк с активами в 48,36 млрд грн шестое. 

Сбербанк (ранее — ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого — банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

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